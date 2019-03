Getränk bestellen und mit einem Gedicht bezahlen

In Salzburg dabei sind das Café Classic sowie das Café Lohmaier in Oberalm. „Dichten, philosophieren und lesen gehören zum typischen Kaffeehausambiente“, so Markus Götzenauer vom Café Classic. Es komme schon vor, dass viele Gäste mit dem Smartphone am Ohr oder zumindest in der Hand ins Café kommen. „Da geht dann die zwischenmenschliche Kommunikation bald verloren“, ist Götzenauer überzeugt. Ähnlich sieht das Frau Lohmaier. „Wir sind ein Kaffeehaus aus der Vergangenheit. Bei uns gibt’s nur Café und Kuchen, kein WLAN und Co“, sagt sie.