St. Johann: Großes Bangen um die Kinder-Station!

Im Bezirk Kitzbühel ist Feuer am Dach. Besorgte Eltern haben sich gestern bei der „Krone“ gemeldet. Grund ist der RSG 2025 - der Regionale Strukturplan Gesundheit. Wie berichtet, soll im Zuge der Reform das Krankenhaus in Natters zugesperrt werden. In Anbetracht der finanziell angespannten Situation der Tirol Kliniken und der Nähe zu Innsbruck ist das auch noch nachvollziehbar.