Otto Flum: Aus als ÖRV-Boss nach über 23 Jahren

Otto Flum tritt nach über 23 Jahren als Präsident des Österreichischen Radsport-Verbandes bei der Generalversammlung am Samstag in Leonding nicht mehr zur Wiederwahl an! Das bestätigte der seit Kurzem 70-jährige Wiener am Mittwoch. Seinen designierten Nachfolger wollte er vor der Vorstandsneuwahl nicht verraten. Es gebe einen Kandidaten mit großen Verdiensten im Radsport, so Flum.