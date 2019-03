Rapid im Tief: Grün-weiße Chaostage in Hütteldorf

„Ich schließe nur aus, dass ich jetzt alles hinschmeiße. Wir sind in der Pflicht, zu retten, was noch zu retten ist." Nach einer schlaflosen Nacht entgegnete gestern Fredy Bickel, dass er nach dem Sturz ins Abstiegs-Play-off sofort sein Amt als Sportdirektor zur Verfügung stellt. Aber: In den nächsten Tagen wird die Lage der grün-weißen Nation analysiert. Auch die Rolle des Schweizers.