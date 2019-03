Einbrecher plündern Tresor der Bergbahn Waidring

Heimlich, still und leise schlugen die Täter zu. Sie verschafften sich Zutritt zum Gebäude, schnitten einen Tresor auf und entwendeten einen Bargeldbetrag in derzeit unbekannter Höhe. Die Ermittlungen laufen, zweckdienliche Hinweise an die Polizeidienststelle Erpfendorf unter 059133-7201.