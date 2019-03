So schaffen Sie die Königsdistanz!

Der Startschuss für die Marathon-Saison in Österreich ist gefallen. Läufer kommen von überall her und laufen unterschiedliche Distanzen, von fünf bis 42 Kilometern. Am 07. April 2019 gehen auch in Wien wieder tausende Menschen zum Lauf an den Start. Wenn auch Sie zu den ambitionierten Läufern gehören, haben wir die besten Tipps.