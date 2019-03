Eichhörnchen-Babys durch Motorsäge obdachlos

„Zum Glück blieben sie beim Sturz unverletzt, so Kopetzky. Jetzt werden “Bruno„ und “Bailey„, wie die kleinen Eichhönrchenmännchen in der Station in Haringsee getauft wurden, alle zwei Stunden mit einem Fläschchen Milch aufgepäppelt. Kopetzky: “Mit zwölf bis 14 Wochen gehen junge Eichhörnchen selbstständig auf Futtersuche.„ Wenn es soweit ist, werden “Bailey„ und “Bruno" in die Freiheit entlassen.