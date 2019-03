Jansrud & Goggia in Speedtrainings in Soldeu voran

Verletzungsfrei für Rot-Weiß-Rot werden bei den Männern neben Kriechmayr und Reichelt übrigens auch noch Matthias Mayer (13./+1,34) und Otmar Striedinger (16./+1,59) in Andorra in der Königsdisziplin starten. Die beiden Führenden im Abfahrts-Weltcup deckten ihre Karten noch nicht auf. Der Schweizer Beat Feuz hatte als Zwölfter 1,31 Sekunden Rückstand, der Südtiroler Dominik Paris (15.) gar 1,44 Sekunden. Vor dem letzten Rennen am Mittwoch (10.30 Uhr) liegt Feuz in der Wertung 80 Punkte vor Paris.