Grabner schießt Arizona mit zwei Toren zum Sieg

So schoss Grabner viereinhalb Minuten vor Schluss im Alleingang das entscheidende Tor zum 4:2. Im ersten Drittel hatte er in Unterzahl zum 2:0 getroffen. Er stand 14:29 Minuten auf dem Eis. Grabner hatte 41 Spiele lang wegen einer Augenverletzung pausieren müssen, ehe er am Freitag gegen die Calgary Flames sein ersehntes Comeback gab. Beim 2:0-Heimsieg blieb er 17:40 Minuten auf dem Eis, machte aber keinen Punkt.