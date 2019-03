Gelungener Auftakt! Thiem jubelt in Indian Wells

Der Niederösterreicher Dominic Thiem hat am Samstag (Ortszeit) einen gelungenen Auftakt in das Masters-1000-Tennisturnier von Indian Wells hingelegt. Der 25-Jährige besiegte nach einem Freilos in Runde zwei den Australier Jordan Thompson 6:4,7:5. In Runde drei trifft der Weltranglisten-Achte am Montag zum bereits elften Mal auf Gilles Simon, im Head-to-Head mit dem Franzosen liegt Thiem 8:2 voran.