Werder stürzt Schalke 04 noch tiefer ins Elend!

Schalke 04 ist in der deutschen Bundesliga noch einmal tiefer in die Krise geschlittert! Der Vizemeister kassierte am Freitagabend bei Werder Bremen eine 2:4-Niederlage und ist mittlerweile sieben Liga-Spiele sieglos. Für Schalke-Trainer Domenico Tedesco wird es zusehends eng. Im Kampf um den Klassenerhalt liegt sein Team bei einem Spiel mehr vorerst nur noch vier Punkte vor dem Relegationsplatz.