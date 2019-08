Darum wollen alle das „Terrazzo“-Muster haben!

„Terrazzo“ ist italienisch für „Terrasse“ und wurde in der römischen Kaiserzeit sowohl in den Provinzen, als auch in den besonders reichen Gegenden hergestellt. Dabei handelt es sich um besonders widerstandsfähigen Zementstrich, der mit bunten Steinen bestückt wird. Das Muster findet man mittlerweile nicht mehr nur in Palästen und Kirchen, sondern auch auf Möbeln und anderen Gebrauchsgegenständen. Besonders beliebt sind Klebefolien oder Tapeten in „Terrazzo“.