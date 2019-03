Nach Arbeitsunfall wurde 27-Jähriger wiederbelebt

Leblos aufgefunden worden ist Donnerstagfrüh ein 27-Jähriger in einem Betrieb in seinem Wohnbezirk Spittal. Er war zwischen einem Becken und einem Ladewagen eingeklemmt gewesen. Der Mann wurde vom Notarzt reanimiert und in Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt.