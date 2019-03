Enkel von Toni Seelos: Schon in Skischuhen geboren

„Ich war wirklich noch so klein“

Ein bisschen über die Knie ging Werner Seelos seinem Opa, als er begann, ihn auf die Piste zu begleiten und beim Skiunterricht zu beobachten. Die kleinen Hände nach oben ausgestreckt, an den Taschen der Skihose festgekrallt. „So habe ich es zumindest erzählt bekommen“, sagt der Seefelder, der praktisch in die Skischuhe hineingeboren wurde. Richtig erinnern kann er sich nicht: „Ich war wirklich noch sehr klein.“ Das Erbe ist dafür umso größer.