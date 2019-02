SodaStream Erfolgsbilanz

Neue Meilensteine im Jubiläumsjahr

Damit will das Unternehmen in Österreich im 20. Jahr nach Marktstart 1999 neue Schallmauern durchbrechen. Ferdinand Barckhahn: „Wir haben uns für das Jubiläumsjahr viel vorgenommen. So werden wir bereits im ersten Halbjahr die Haushaltspenetration über die 13 Prozent-Marke heben und dann erst richtig Gas geben.“ Mittelfristig sind 25 Prozent angestrebt. „Wir kommen unserer Vision, Österreich vom Schleppen und unnötigem Plastikmüll zu befreien mit großen Schritten näher.“ Darüber hinaus sind in den nächsten Monaten auch zahlreiche Aktionen in Österreich & Deutschland geplant, die voll auf die Markenwerte „Kein Schleppen“, „Umweltschutz“ und „Genuss von Trinkwasser“ als am besten kontrolliertes Nahrungsmittel Österreichs einzahlen. Außerdem darf sich Österreich auf witzige, aber auch zum Nachdenken anregende Viralkampagnen freuen. Zuletzt hatte SodaStream das Netz mit internationalen Stars wie Rod Stewart, Scarlett Johansson, Thor Bjornsson, Paris Hilton oder Mayim Bialik erobert.