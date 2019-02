3 Grad über Durchschnitt: Februar als „Hitzemonat“

Der zweite Monat des Jahres wird in vielen Landesteilen (vor allem im Süden) aber nicht nur zu trocken, sondern auch zu warm werden. „Wir liegen in der Steiermark drei Grad über dem Durchschnitt, alleine in Graz haben wir bis Sonntag 140 Sonnenstunden gehabt. Damit lagen wir schon zu dem Zeitpunkt bei 106 Prozent des Monats. Aber alle steirischen Regionen weisen ein deutliches Plus auf“, weiß Dietz beim Blick auf die Karten.