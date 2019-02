Real Madrids Oscars-Einlage empört ganz Spanien

In der Nacht der Oscars hätte nach Meinung vieler Fans in Spanien auch ein Real-Madrid-Profi für eine Schauspieleinlage eine Auszeichnung verdient. Die „Königlichen“ setzten sich nämlich am Sonntagabend bei Levante nur dank eines umstrittenen Foulelfmeters durch. Der Brasilianer Casemiro war nach minimaler Berührung eines Gegenspielers theatralisch und schreiend zu Boden geflogen.