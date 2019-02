Annerl, das Rapid-Gerücht und der TV-Dauerzwist

„Unsolidarischer Aufteilungsschlüssel“

Zwischen Noch-Rapid-Boss Krammer und Annerl dürfte die Chemie jedenfalls stimmen. Das soll Rapid wiederum schon vor Weihnachten zugunsten von Grün-Weiß zu nutzen gewusst haben, als es erstmals den „Aufstand der Kleinen“ im Zuge des TV-Vertragsstreits abzuwehren galt. In der Tat stimmte Hartberg wie Rapid damals gegen die Neuverteilung der TV-Gelder. Und wird es voraussichtlich wieder tun, wenn es am Dienstag in der mit Spannung erwarteten Klubkonferenz wieder um das TV-Thema geht. Der - angeblich - Annerl in Aussicht gestellte Präsidentenposten in Hütteldorf „könnte erklären, warum auch die Steirer ein Verteidiger des unsolidarischen Aufteilungsschlüssels der TV-Gelder sind. Obwohl Hartberg heuer von den aufzuteilenden 23 Millionen nur 1,4 kassiert, wird der Aufsteiger morgen beim Klub-Gipfel den von LASK und Admira eingebrachten Vorschlag ablehnen, damit freiwillig auf 300.000 Euro mehr verzichten“, schlussfolgert „Krone“-Oberösterreich-Sportchef Georg Leblhuber in der OÖ-„Krone“ am Montag.