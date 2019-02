Hass-Debatten im Netz: Grazer wollen eingreifen

So schlimm ist es in Europa und in Österreich (noch) nicht, die Tendenz geht aber ebenfalls in diese Richtung - befördert auch durch Social Media. Politiker und Parteien wollen besonders viele Interaktionen erreichen, also dass ihre Beiträge geteilt, geliked und kommentiert werden. „Mit komplexen Theorien und rationalen Argumenten erreichst du das nicht. Empörung schafft am meisten Aufmerksamkeit“, erklärt Mayer. Die Folge: Die politischen Botschaften verschärfen sich.