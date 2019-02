Stürmer-Legionär Yilmaz bei Trnava in Torlaune!

Kubilay Yilmaz hat seinen persönlichen Erfolgslauf beim slowakischen Erstligisten Spartak Trnava am Samstag fortgesetzt! Der 22-jährige Stürmer erzielte beim 3:1-Heimsieg gegen Dunajska Streda bis zu seiner Auswechslung in der 77. Minute einen Doppelpack (35., 68.). Yilmaz hat damit in den jüngsten fünf Liga-Spielen sechsmal getroffen.