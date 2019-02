Barnes-Tor bei 2:1-Sieg von Burnley über Tottenham

Ein Tor von ÖFB-Wunschspieler Ashley Barnes hat den Titelhoffnungen der Tottenham Hotspurs am Samstag einen erheblichen Dämpfer versetzt! Der 29-jährige Stürmer in Diensten von Burnley erzielte in der 83. Minute das entscheidende Tor zum 2:1-Heimsieg, Tottenham versäumte es, bis auf je zwei Punkte an das Spitzenduo Manchester City und Liverpool heranzukommen.