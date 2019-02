Lainer freut sich auf „Granaten“

Das tat der Partystimmung nach Abpfiff keinen Abbruch: „Diese Europacup-Abende in Salzburg sind einfach geil“, jubelte Stefan Lainer. Der auch sagte: „Ja, in dieser Form kann die Reise noch weit gehen. Aber es sind da schon einige richtige ,Granaten’ im Bewerb!“ Daka sagte total baff: „Für mich ist ein Traum wahrgeworden!“ Trainer Rose war happy, gemahnte aber: „Wir müssen demütig bleiben. Diese Leistungen, das, was wir hier abliefern, ist keine Selbstverständlichkeit!“ Bei der heutigen Auslosung ist Arsenal gewünscht. Schlager, größter Gunners-Fan der Salzburger, meinte aber: „Arsenal? Ja - nur jetzt noch nicht!“