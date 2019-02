Nur Angst vor dem wilden LASK-Tiger

Vierter Sieg in Serie als Ziel

„Aber ich kann nicht in jedem Spiel treffen“, schnurrt der Strafraum-Tiger wie ein sanftes Kätzchen. Puncto heutigem möglichen vierten Sieg gegen die Austria in Folge aber ist er bissig: „Gegen sie spielen wir immer gut, sind immer sehr gut auf sie eingestellt“, so Goiginger. „Aber sie sind gefährlich. Egal in welcher Situation sie sind, es ist immer noch die Austria“, sagt hingegen James Holland. Der Australier trifft heute auf seinen Ex-Klub. Der schwer angeschlagen nach Pasching kommt. Das 1:2 zuletzt im Cup bei Amateurklub GAK tut weh. „Danach wurde intern einiges besprochen. Aber der Blick geht nach vorne“, sagt Flo Klein, der in der LASK-Jugend groß geworden ist. Auf einen Sieg gegen seinen Ex-Klub wartet der 32-Jährige aber bereits acht Jahre.