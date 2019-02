3:2! ManCity wankt bei Schalke, fällt aber nicht!

In einer unterhaltsamen Partie im Achtelfinal-Duell der Champions League hat Manchester City Schalke 04 am Mittwoch 3:2 geschlagen! ÖFB-Stürmer Guido Burgstaller absolvierte für die Deutschen einen etwa halbstündigen Einsatz, die numerisch unterlegenen Gäste drehten die Partie dank Toren von Leroy Sané (85.) und Raheem Sterling (90.). Die „Citizens“ dürfen sich nun im Rückspiel am 12. März wohl sehr gute Chancen ausrechnen, das Viertelfinale der Champions League zu erreichen…