Österreich wartet mit Abbiegeassistent auf die EU

Weil ein verpflichtender Abbiegeassistent für Lkw europarechtlich derzeit nicht umsetzbar wäre, will die Regierung trotz der Diskussion um eine Gefährdung speziell von Kindern eine entsprechende EU-Richtlinie abwarten. Helfen will man sich bis dahin etwa mit „intelligenten Fahrverboten“, betonte am Mittwoch Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ). Dass ein Umrüsten derzeit noch nicht möglich ist, ergab auch ein Test in der Bundeshauptstadt.