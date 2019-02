150.000 IS-Terrorkrieger weltweit verstreut

Diese Warnung der israelischen Geheimdienste und der Armee wird all jene westlichen Regierungen in ihren Ängsten bestätigen, die sich weigern, verhaftete IS-Kämpfer aus Syrien zurückzunehmen. Denn auch wenn das 2014 ausgerufene „Kalifat“ des IS wohl in Kürze besiegt sein dürfte, die Gefahr in Form von islamistischen Anschlägen könnte sogar noch steigen. Laut einer aktuellen geheimdienstlichen Einschätzung der Israelis kann der IS derzeit weltweit auf 150.000 bis 200.000 Kämpfer und militante Anhänger zurückgreifen. Und diese könnten neben einem Guerrilla-Krieg im Irak und in Syrien auch vermehrt Terroranschläge im Ausland durchführen.