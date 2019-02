Rektors-Wahl wird zum Uni-Skandal

An der Uni Salzburg regiert längst das Mittelmaß, meinen Kritiker. Hammerschmid forderte in ihrem Hearing vor dem Uni-Senat, das sehr ausgewogen war, „Exzellenz in Forschung und Lehre in allen Fachbereichen“. Nun unternehmen ihre Gegner erneut alles, um sie aus dem Rennen um den Rektors-Posten zu werfen.