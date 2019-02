Tirol mit höchstem Rückgang bei Firmeninsolvenzen

Bundesländervergleich

Der Blick auf die Bundesländer zeigt den stärksten Rückgang in Tirol (-9,4%), in Salzburg (-8,5%) und in Kärnten(-7,3%). Lediglich im Burgenland (+14,3%) und in Niederösterreich (+8,0%) gab es einen Zuwachs an Insolvenzen. Die höchste Insolvenzbetroffenheit herrschte in Wien mit 17 Insolvenzen pro 1000 Unternehmen. Österreichweit wurden im Durchschnitt 11 Insolvenzen pro 1000 Unternehmen gezählt.