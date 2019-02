Reichelt: „Man sollte Regelung einmal überdenken“

Die geschwänzte Startnummernauslosung vor der WM-Abfahrt in Aare will Hannes Reichelt primär nicht als Signal in Richtung Ski-Weltverband verstanden wissen. Der scheidende Athletenvertreter wollte einfach die für ihn besten Möglichkeiten nützen, und die habe er mit einer höheren Nummer gesehen. Also trug er zwar die Eins am Körper, kam aber erst nach Nummer 45. Der Poker hätte aufgeben können.