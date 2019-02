Kultur, Mode, Liebe: In der Stadt der Verführungen

So, genug KULTUR. Weiter geht’s zu etwas Lockerem und in luftige Höhe – zum Le Jardin Suspendu. Auf dem Dach eines Hochhauses im Südwesten der Stadt entwickelt sich zu wärmeren Zeiten ein angesagter Hotspot. Da tummeln sich Geschäfts- wie Partyleute unter Palmen, genießen sie Cocktails, Livemusik oder einfach nur den Ausblick. Und der reicht fast bis an die andere Seite der Metropole. Dort, unweit vom Port de la Rapée, entstand an der Seine eine neue Gastronomie-Szene. Mit Restaurants direkt am Fluss oder überhaupt gleich auf Schiffen. „Tolle Szene“, schwärmt einer der Kellner. „Egal, wann, egal, was – hier ist für alle Geschmäcker etwas dabei.“