Danklmaier komplettiert Österreichs Super-G-Team!

Olympiasieger Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Hannes Reichelt und Daniel Danklmaier sind Österreichs vier Starter im WM-Super-G der Herren am Mittwoch in Aare (12.30 Uhr). Danklmaier setzte sich am Montag in einer internen Qualifikation gegen Christian Walder durch und blickt seinem ersten WM-Start entgegen.