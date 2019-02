Einheimischer (18) krachte mit Pkw in Gegenverkehr

Gegen 4.30 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem Wagen auf der Kühtaier Straße von Kühtai kommend in Richtung Oetz. Zeitgleich war der 32-jähriger Bosnier von Oetz kommend in Richtung Kühtai unterwegs. Im Gemeindegebiet von Oetz kam der talwärts fahrende Österreicher auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und krachte in den Pkw des Bosniers. Durch den Zusammenstoß wurden in beiden Unfallfahrzeugen die Airbags ausgelöst. Der 18-Jährige wurde erheblich verletzt und mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. Der zweitbeteiligte 32-jährige Lenker gab an, bei Bedarf selbständig einen Arzt aufzusuchen. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv, sodass ihm an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen wurde. Die Unfallfahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergearbeiten musste die Kühtaier Straße komplett gesperrt werden.