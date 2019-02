Mit gestohlenem 50.000-Euro-Pick-Up untergetaucht

Der 47-Jährige hatte sich den Pick-Up bereits am 30. Jänner vorführen lassen. Der Mann gab an, den Wagen kaufen zu wollen und leistete zumindest eine Anzahlung in der Höhe von 9000 Euro. Deswegen durfte er vorerst mit dem Wagen wegfahren. Der Steirer brachte aber die notwenigen Dokumente nie nach und tauchte mit dem Fahrzeug im Wert von 50.000 Euro in seiner Heimat unter. Die Versuche des Autohauses den Mann zu erreichen, scheiterten. Nun konnten Polizisten den Lenker in Zeltweg stellen. Der Mann wurde mittlerweile in die Justizanstalt nach Puch gebracht.