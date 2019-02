So stehen heimische Mobilfunker zur Huawei-Affäre

Hofer teilt Huawei-Vorbehalte „nicht in diesem Ausmaß“

Der auch für Technologie zuständige Verkehrsminister Norbert Hofer von der FPÖ sagte diese Woche, er teile die Vorbehalte anderer Staaten gegen Huawei nicht so sehr, um den chinesischen Netzwerkausrüster vom Ausbau des Mobilfunkstandards 5G in Österreich auszuschließen. „Wir haben diese Bedenken nicht in diesem Ausmaß“, so Hofer.