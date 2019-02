Arbeitslosigkeit im Jänner um 4,9 Prozent gesunken

In Wien Rückgang um 4,6 Prozent

Die Arbeitslosigkeit ging in allen Bundesländern im Vorjahresvergleich zurück, am stärksten in Tirol mit -6,6 Prozent und in Kärnten mit -6,4 Prozent, gefolgt von der Steiermark mit -5,5 und dem Burgenland mit -5,1 Prozent. In Nieder- und Oberösterreich sank die Arbeitslosigkeit jeweils um 4,9 Prozent, in Wien um 4,6 Prozent.