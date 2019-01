Hasselhoff-Tochter zeigt ihr Hammer-Dekolleté

„Ich wurde ,fett‘ genannt“

Aber auch wenn Hayley heute für ihre Kurven von vielen gefeiert wird, gab die Promi-Tochter erst unlängst zu, dass sie es nicht immer einfach hatte. „Als ich jünger war, wurde ich gemobbt“, verriet sie „Stylebook“. „Ich wurde ,fett‘ genannt und ausgelacht, weil ich schon früh Brüste hatte.“ Selbst, als sie bereits als Model arbeitete, sei sie wegen ihres Körpers angefeindet worden, so Hayley weiter. „Es gab Momente, in denen ich mir anhören musste, dass ich keinen Wiedererkennungswert habe oder zu dick bin und Jobs deshalb nicht bekommen hätte - so etwas erlebt man selbst auf dem ,Kurven-Markt‘. Das hat mich ziemlich getroffen und verletzt.“