Chelsea verbietet Hudson-Odoi Wechsel zu Bayern

„Ich will ihn auch in Zukunft“

„Wir tun alles, um ihn zu halten. Er hat viele starke Spieler neben sich, aber wir finden immer noch einen Platz für ihn, damit er spielt“, erklärt Chelseas Co-Trainer Gianfranco Zola. Am Sonntag hatte das England-Juwel das 2:0 beim Pokalsieg gegen Sheffield (3:0) geschossen und ein Tor vorbereitet. Die Fans haben ihn gefeiert. Schon vor Wochen reagierte Coach Maurizio Sarri verärgert auf das Bayern-Werben. „Ich finde das nicht professionell“, sagte er damals. „Sie sprechen über einen Spieler, der bei Chelsea unter Vertrag steht. Sie haben unseren Klub nicht respektiert. Hudson-Odoi arbeitet gut im Moment. Ich würde ihn gern auch in Zukunft haben.“ Ja, die Blues drohten den Münchnern sogar mit einer Klage! Ist dies nun das Ende im Tauziehn um Englands Wunderkind?