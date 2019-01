Menschenunwürdig? Bayern-Fans schießen gegen Bosse

„Dialog mit Katar“

Mit dem harschen Transparent erreicht die Kritik an Bayerns Liebäugelei mit (dem Unrechtsstaat?) Katar eine neue Dimension. Zwielichtig erscheint die Liaison Bayern-Katar kritischen Beobachtern freilich schon länger. Seit Jahre reist Bayern zum Trainingslager nach Doha, in die Hauptstadt Katars. Der FC Bayern sei „eines von vielen deutschen Mittelstandsunternehmen, die mit einem Partner aus Doha kooperieren. Wie andere Fußballvereine und Sportverbände auch beteiligen wir uns an einem Dialig in der Golfregion“, pflegte Aufsichtsratsvorsitzender Rummenigge die Reisen zu verteidigen. Außerdem stehe man mit Katar „in regelmäßigem Austausch über Entwicklungen in unseren Gesellschaften, der das Thema der Menschenrechte und die Recht von Arbeitern und Arbeitnehmern einschließt“.