Barca kauft Ajax-Supertalent um 86 Millionen Euro

Der FC Barcelona hat sich die Dienste des niederländischen Fußball-Jungstars Frenkie de Jong gesichert. Der 21-jährige Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam wird im Sommer zu den Katalanen wechseln, wie diese am Mittwoch vermeldeten. 75 Millionen Euro plus Bonuszahlungen überweist Barca an Ajax. An De Jong waren dem Vernehmen nach auch andere Großclubs wie Paris St. Germain sehr interessiert.