Rouhani kritisiert Internetzensur im Iran

Irans Präsident Hassan Rouhani hat die vom Klerus befürwortete Internetzensur in seinem Land kritisiert. „Wir können Leuten nicht vorschreiben, was sie auf ihren Handys mitverfolgen sollen und was nicht“, sagte Rouhani sagte am Montag. Außerdem würden Verbote nichts bringen. „Wir filtern zwar ständig die Programme, aber Menschen finden immer neue Wege die Verbote zu umgehen.“