KAC siegt in Wien - auch Graz verliert daheim!

Linzer fertigen VSV ab

Einen wichtigen Siege feierten die Black Wings Linz. Die Linzer fügten dem VSV mit 5:0 die vierte Niederlage in Serie zu und haben nun die jüngsten vier Duelle gewonnen. In der Tabelle blieben die Linzer als Siebente (63 Punkte) unterhalb der Play-off-Fixplätze, weil Fehervar in Dornbirn mit 5:4 nach Verlängerung reüssierte (64 Punkte). Die achtplatzierten Vorarlberger halten bei 60 Zählern.