Super-Sprint bringt Alexandra Toth zur EM!

Toth blieb zum zweiten Mal unter 7,40 Sekunden (im Vorjahr schon 7,33). Sie startet jetzt am nächsten Freitag in Erfurt und dann auf der Gugl in Linz. Susanne Walli blieb über 400 Meter in 53,44 Sekunden um 56 Hundertstel unter der Vorgabe und erreichte gleichzeitig die zweitschnellste Zeit, die jemals eine Österreicherin in der Halle gelaufen ist. Das bedeutete auch für sie, dass sie in Glasgow bei der EM dabei sein kann. Damit sind schon vier Österreicher für die Hallen-EM fix. Zuvor waren Ivona Dadic(Fünfkampf) und Markus Fuchs (60 m) qualifiziert.