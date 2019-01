Jugendlicher (16) in Haftraum wiederbelebt

Reanimation am Mittwochabend in einem Haftraum in der Polizeiinspektion in Leibnitz (Steiermark): Ein Beamter entdeckte in den Räumlichkeiten einen reglosen 16-Jährigen, der zuvor wegen des Verdachts der Körperverletzung und gefährlichen Drohung festgenommen worden war. Der Bursche habe versucht, sich zu erhängen, berichtete die Polizei. Er konnte von den eingreifenden Helfern schließlich wiederbelebt werden.