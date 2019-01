„Wir sind bereit, an unsere Grenzen zu gehen“

Fehlende Dankbarkeit

12.700 Bergretter stehen dann im ganzen Land bereit, um die Lawinenopfer zu befreien. Dabei begeben sich die ehrenamtlichen Helfer oft selbst in Gefahr. Die Geretteten zeigen sich trotz des selbstlosen Einsatzes der Bergetter aber nicht immer dankbar, sondern beschweren sich sogar über die „Wartezeit“ - wie zuletzt im Zillertal. „Das ist für unsere Einsatzkräfte natürlich sehr unangenehm, weil wir machen das in unserer Freizeit - und gerne“, so Gurdet.