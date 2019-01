Eisrenn-Revival in Zell mit Promis & PS-Monstern

Mit dieser Resonanz haben die Organisatoren, die das legendäre Ice Race in neuem Gewand wiederbeleben wollten, selbst nicht gerechnet. Nicht nur das Rennprogramm mit Boliden aus den letzten 80 (!) Jahren sollte alle Geschmäcker bedienen, auch der Rahmen hat es am Wochenende am alten Flugplatz in Zell am See in sich. Neben dem beliebten Skijöring - dabei werden Skifahrer von Autos gezogen - gibt es Rennsportaction vier Kategorien für historische Rennfahrzeuge und aktuelle Racer. Die Nennliste ist mit rund 130 Teilnehmern genauso ausgebucht wie die Hotels am Veranstaltungsort in Zell am See.