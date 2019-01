Sevilla präsentiert Dabbur schon als Neuzugang

Medizincheck

Dabbur nahm schon am Mittwoch nicht mehr am Training der Salzburger teil, bekam auch von den „Bullen“ die Erlaubnis, Gespräche mit den Spaniern zu führen. Es ist sogar bereits vom Medizincheck die Rede. Am Abend stellten die Andalusier dann auch noch ein Video auf Twitter. „Der israelische Stürmer Munas Dabbur ist bereits in Sevilla, um seinen Vertrag beim FC Sevilla ab Juni 2019 zu unterschreiben“, steht darunter. Heißt: Der Wechsel wird erst im Sommer erfolgen, im Frühjahr würde somit Dabbur noch das „Bullen“-Trikot tragen.