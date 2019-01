Tottenham-Schock! Harry Kane fällt bis März aus

Tottenham Hotspur muss bis März auf seinen Stürmerstar verzichten! Harry Kane hat sich am Sonntag bei der 0:1-Niederlage in der englischen Premier League gegen Manchester United eine Bänderverletzung im linken Knöchel zugezogen und fällt wochenlang aus, gab sein Klub am Dienstag bekannt. Kane war im Finish vom Feld gehumpelt, heute erhielt er die Diagnose.