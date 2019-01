Wolfsspur jetzt sogar bei der Donau gesichtet

Chips zu Forschungs- und Schutzzwecken

Am Truppenübungsplatz des Heeres in Allentsteig - hoch im eisigen Norden des Landes also - werden die etwa 20 Individuen der drei dort beheimateten Rudel jetzt behutsam gefangen und ebenso gechippt - zu Forschungs- und Schutzzwecken. So soll es neue Aufschlüsse über ihr Wanderverhalten geben.