Patrick Dempsey steigt ins Mode-Business ein

Patrick Dempsey ist nun Geschäftspartner der Marke KA/NOA. Der 52-Jährige verkündete bei der Launch-Veranstaltung der italienischen Marke im Pitti Immagine Uomo in Florenz, dass auch er persönliches Interesse am Erfolg der Marke habe. Er sei nun offiziell ein Geschäftspartner von KA/NOA und von Anfang an von deren Idee und Werten überzeugt gewesen.