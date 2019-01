Zwei Bärenjunge aus illegalem Tierhandel gerettet

Vietnamesische Behörden haben in der Hai Phong Provinz am 9. Jänner zwei Kragenbären beschlagnahmt. Die wenigen Wochen alten Bärenjungen waren Wildtierschmugglern zum Opfer gefallen. Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ hat die beiden weiblichen Bären in seine Obhut genommen und in sein Bärenschutzzentrum in Ninh Binh gebracht. Dort werden die Bären nun rund um die Uhr medizinisch betreut. Noch unklar ist, wo die Mutter der beiden Jungen ist.